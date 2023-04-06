أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم استخدام بخاخ الربو للصائم في نهار رمضان، موضحا أنه لا بأس في ذلك.

وقال الخثلان: “بخاخ الربو لا بأس به فهو يذهب لمجال النفس وليس للمعدة، وما قد يصل للمعدة جزء يسير جدا يعفى عنه بل هو أقل من ملوحة الماء التي تختلط بالريق عند الوضوء”.

وفي سياق آخر أجاب الخثلان على سؤال بخصوص ما إذا كان يجوز للصائم الإفطار بسبب ارتفاع حرارة الجسم بسبب الإنفلونزا.

وقال الخثلان: “إذا لم تنخفض الحرارة أو طلب منه الطبيب أن يفطر أو كان الصوم يشق عليه فليفطر”.