صرح عبدالله بن عوده رجل الأعمال ومالك الإبل، بأنه ارتاح عندما سُحب منه لقب سفير نادي الإبل.

وقال ابن عودة خلال برنامج “سوالف رمضان”: “ارتحت عند سحب لقب سفير نادي الإبل لأن الأمر مسئولية كبيرة”.

وأضاف: “لما عينوني كسفير اجتهدت بما أستطيع وبعدين سحبوا اللقب والحمدلله أن كل ما عملته كان مشرف لي ولنادي الإبل”.

وبخصوص تصريحه بأن “90% من المشترين للإبل يكذبون في الأسعار”، قال: “هذه الكلمة لم تطلع مني أنا قلت 90% من اللي يصرح وينطق، لكن هو ما صرح كيف أقول هذا الكلام”.

وتابع: “مثلا من يشتري بمليونين يطلع يقول 4 أو 6 وذلك بهدف التفاخر وأي أحد يصرح على كيفه”.