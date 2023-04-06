صرح عبدالله بن عوده رجل الأعمال ومالك الإبل، بأنه ارتاح عندما سُحب منه لقب سفير نادي الإبل.
وقال ابن عودة خلال برنامج “سوالف رمضان”: “ارتحت عند سحب لقب سفير نادي الإبل لأن الأمر مسئولية كبيرة”.
وأضاف: “لما عينوني كسفير اجتهدت بما أستطيع وبعدين سحبوا اللقب والحمدلله أن كل ما عملته كان مشرف لي ولنادي الإبل”.
وبخصوص تصريحه بأن “90% من المشترين للإبل يكذبون في الأسعار”، قال: “هذه الكلمة لم تطلع مني أنا قلت 90% من اللي يصرح وينطق، لكن هو ما صرح كيف أقول هذا الكلام”.
وتابع: “مثلا من يشتري بمليونين يطلع يقول 4 أو 6 وذلك بهدف التفاخر وأي أحد يصرح على كيفه”.
فقرة #المواجهة ..
فهمت خطأ بسبب الإعلام..
عبدالله بن عوده: ارتحت عند سحب لقب سفير نادي الإبل .. الأمر مسئولية كبيرة @binodaah_#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/21zQitghWd
— سوالف رمضان (@sayyidaty) April 5, 2023
فقرة #المواجهة ..
90% من المشترين للإبل يكذبون في الأسعار.. هل ندمت على هذا التصريح؟
عبدالله بن عوده يجيب @binodaah_#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/j3oKUxtIRl
— سوالف رمضان (@sayyidaty) April 5, 2023
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