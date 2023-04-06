تمكنت الفرق الطبية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، من إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية الإندونيسية بعد تعرضها لحالة إغماء وتوقف القلب.

وفي التفاصيل، استقبلت فرق مركز المراقبة الصحية بالمطار المعتمرة البالغة من العمر 78 عاماً، وهي في حالة غياب تام عن الوعي وتوقف للتنفس نتج عنه توقف في نبضات القلب أثناء تواجدها في صالات المغادرة الدولية.

ومن خلال الإنعاش القلبي الرئوي للحالة عادت الدورة الدموية التلقائية والنبض وارتفعت نسبة الأوكسجين في الـدم إلى 90%، وذلك بعد 3 دورات من الإنعاش.