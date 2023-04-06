اختتمت أمس الأربعاء بطولة كأس دوري بلدي لكرة قدم الصالات والتي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ملعب الصالة الرياضية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.

وتوج معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل فريق أمانة الشرقية بلقب البطولة بعد تحقيقهم المركز الأول بفوزهم في المباراة النهائية على فريق أمانة الرياض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي حضره عدد من أصحاب المعالي والقيادات في المنظومة.

وكرم الحقيل كذلك فريق أمانة الرياض بتحقيقهم المركز الثاني، فيما حقق جائزة اللعب النظيف صندوق التنمية العقاري، وعلى صعيد الجوائز الفردية، توج حارس أمانة الرياض متعب الدوسري بجائزة أفضل حارس بالبطولة، وحقق منصور الزهراني من أمانة الرياض بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما كسب جائزة هداف البطولة لاعب أمانة الشرقية عبدالله مغربي.

كما كرم الحقيل الرعاة الذهبين في البطولة الراعي الذهبي: البنك العربي ويمثله رئيس مجموعة التجزئة المصرفية الأستاذ خالد الراشد، ونادي الفيصلي ويمثله رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد المدلج، وشركة STC ويمثله مدير عام مبيعات الحكومة المركزية الأستاذ إبراهيم الزامل وشرك ALMOND ويمثلها المدير العام الأستاذ محمود العبيد.