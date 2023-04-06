قال الدكتور عبدالله العمري رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، إن هناك 9 مواقع “لليورانيوم” في المملكة.

وأشار عبدالله العمري، إلى أن أكثر المناطق التي يوجد فيها يورانيوم هي حائل وغرب تبوك.

وتابع عبدالله العمري، أن هناك مناطق أخرى ولكن لم تكتشف حتى الآن.