ودعا اتحاد القدم في خطابه المرسل إلى الأندية، أعضاء الجمعية العمومية، لتزويده بتقرير، يشمل منجزات النادي في جميع الدرجات مدعَّمةً ببيانات تواصل مع معد التقرير حتى يتمَّ الاستفسار منه إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكد على أهمية التعاون من خلال إرفاق ومشاركة أي مقتنيات تاريخية مرتبطة بتاريخ كرة القدم السعودية، يمكن الاستفادة منها سواءً داخل النادي، أو خارجه، مثل مقاطع الفيديو، والصور، والكتب، والصحف وغيرها.

وخصَّص بريدًا إلكترونيًّا جديدًا لاستقبال المستندات المطلوبة من الأندية في إطار مشروع التوثيق.

وحدد الاتحاد السعودي أن 2 مايو المقبل موعدًا لانعقاد ثاني ورش عمل فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.