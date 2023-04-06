تحدث الدكتور عبدالله العمري رئيس الجمعية السعودية، عن علوم الأرض خطورة بركان “قعر عدن” الخامد.

وقال عبدالله العمري:” عدن الآن عبارة عن منطقة مقعرة مثل الحوض، وتقبع على بركان خامد، وعندما قيست كمية الصهارة الموجودة فيه تبين أن قوته تعادل ملايين ضعف أكبر بركان في التاريخ”.

وأوضح أن أكبر بركان في التاريخ حدث في إندونيسيا عام1883، وسمع صوته من مسافة 5 آلاف كيلو متر، ونزل بالمدينة 15 متر تحت سطح الأرض وتوفي 60 ألف نسمة، لافتا:” الطاقة هائلة في بركان عدن الخامد لا يستطيع أحد يحددها ولكن هذا ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الكبرى، حيث قال ستخرج نار من قعر عدن، تسحب أو تجر الناس إلى أرض المحشر”.

وأبان أن قعر عدن ستخرج منه نار آخر الزمان، مشيرا:” خطورة هذا البركان أنه مرتبط بمركز الأرض إلى عمق 6 آلاف و371 كيلو، عبارة عن حديد ونيكل عند درجة حرارة 6 آلاف درجة مئوية”.