قال الدكتور عبدالله العمري،رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، إن الأرض كروية وليست مسطحة.
وأوضح عبدالله العمري، أن الأرض المسطحة معناها أن لها بداية ونهاية مثل هذا المستطيل ، فإذا كانت الرياض بأحد الأطراف ولوس أنجلوس بالطرف الآخر وبعدها فين تروح!.
وأشار: إذا أشرقت الشمس فإنه يصلنا ضوء الشمس خلال 8 دقائق معناها إذا أشرقت بجانب من الأرض إذا كانت مسطحة معنى ذلك يجب أن نصوم جميعنا في وقت واحد ، ونصلي في وقت واحد.
ولفت: القمر يدور حول الأرض ، والأرض تدور حول الشمس ، والقمر والأرض عبارة عن كرة ، فهل يٌعلق أن تكون الأرض مسطحة .. لا .. يجب أن تكون بشكلهما.
الدكتور عبدالله العمري (رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض) يرد بالتجربة العملية على كل من يقول إن الأرض مسطحة وليست كروية#عبدالله_العمري_في_ليوان_المديفر
⠀@almodifer pic.twitter.com/mi1YjXgPuW
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 5, 2023
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