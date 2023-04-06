قال الدكتور عبدالله العمري،رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، إن الأرض كروية وليست مسطحة.

وأوضح عبدالله العمري، أن الأرض المسطحة معناها أن لها بداية ونهاية مثل هذا المستطيل ، فإذا كانت الرياض بأحد الأطراف ولوس أنجلوس بالطرف الآخر وبعدها فين تروح!.

وأشار: إذا أشرقت الشمس فإنه يصلنا ضوء الشمس خلال 8 دقائق معناها إذا أشرقت بجانب من الأرض إذا كانت مسطحة معنى ذلك يجب أن نصوم جميعنا في وقت واحد ، ونصلي في وقت واحد.

ولفت: القمر يدور حول الأرض ، والأرض تدور حول الشمس ، والقمر والأرض عبارة عن كرة ، فهل يٌعلق أن تكون الأرض مسطحة .. لا .. يجب أن تكون بشكلهما.