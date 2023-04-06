عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، في بكين.

وجاء في اجتماع الوزيرين وفدي البلدين جرى فيه التأكيد على الاتفاق الذي جاء بوساطة صينية، كما بحثا تنفيذه على عدة أصعدة.

يذكر أن لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة.