علق رئيس نادي الرائد الحالي على الرئيس السابق عبدالعزيز التويجري، عندما تحدث أنه صرف من جيبه الخاص 16 مليون ريال لمدة سنة كاملة على النادي .
وقال فهد المطوع خلال حديثه على برنامج “أكشن مع وليد “:” أن عبدالعزيز التويجري مشجع ريداوي وأنا أحترم جميع المشجعين .”
وأضاف:” أن فن الإدارة الذي تحدث عنه كان سببًا في ايقافه، ومن يهبط بفريقه للدرجة الثانية فذلك أعتبره “تاريخ أسود” .. أتحداه لو دفع 16 مليون “
وتابع:” لا يوجد لدينا أعضاء شرف، مؤكدًا أنه لم يحصل على العضوية الذهبية سوى 3 .”
فهد المطوع – رئيس #الرائد الحالي يرد على الرئيس السابق عبدالعزيز التويجري: فن الإدارة الذي تحدث عنه كان سببًا في ايقافه.. من يهبط بفريقه للدرجة الثانية فذلك أعتبره "تاريخ أسود" .. أتحداه لو دفع 16 مليون #أكشن_مع_وليد
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#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/d4Dmby7oDM
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 5, 2023
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