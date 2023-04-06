علق رئيس ⁧‫نادي الرائد‬⁩ الحالي على الرئيس السابق عبدالعزيز التويجري، عندما تحدث أنه صرف من جيبه الخاص 16 مليون ريال لمدة سنة كاملة على النادي .

وقال فهد المطوع خلال حديثه على برنامج “أكشن مع وليد “:” أن عبدالعزيز التويجري مشجع ريداوي وأنا أحترم جميع المشجعين .”

وأضاف:” أن فن الإدارة الذي تحدث عنه كان سببًا في ايقافه، ومن يهبط بفريقه للدرجة الثانية فذلك أعتبره “تاريخ أسود” .. أتحداه لو دفع 16 مليون “

وتابع:” لا يوجد لدينا أعضاء شرف، مؤكدًا أنه لم يحصل على العضوية الذهبية سوى 3 .”