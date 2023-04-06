وثّق مقطع فيديو، لامتلاء صحن الطواف في المسجد الحرام بالمعتمرين في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله، اليوم الخميس .

وأظهر المقطع الحشود الغفيرة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة.