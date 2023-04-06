وثّق مقطع فيديو، لامتلاء صحن الطواف في المسجد الحرام بالمعتمرين في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله، اليوم الخميس .
وأظهر المقطع الحشود الغفيرة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة.
فيديو | مُشرقٌ وضَّاء..
امتلاء صحن الطواف في المسجد الحرام بالمعتمرين في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله #الإخبارية pic.twitter.com/72wugmTM25
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2023
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