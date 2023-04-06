شهد أحد طرق جازان فجر أمس الأربعاء، مأساة مرورية جديدة، راح ضحيتها 6 أشخاص، منهم 5 من أسرة واحدة (أب وأم وثلاث من بناتهما)، وشخص من أقاربهم، فيما أصيب القريب السابع بإصابات متفرقة؛ نُقل إثرها للمستشفى.

وتفصيلاً، كانت الأسرة في طريقها إلى منزل والدة الزوجة المريضة على طريق إسكان الحمصة بأحد المسارحة؛ لمساعدتها في هذا الشهر الفضيل، وذلك قبل أن تصطدم مركبتهم بسيارة أخرى؛ وتقع المأساة.

وأفاد شقيق الزوجة المتوفاة في الحادث حسين نشيلي بأن السيارة كانت على متنها شقيقته وزوجها وثلاث من بناتهم، وطفلان آخران، هما ابنا شقيقته الأخرى.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاتهم جميعًا، وعددهم ستة، فيما نجا ابن شقيقته وحالته مستقرة حاليًا، ويرقد في المستشفى.

وقال :” أن السيارة الأخرى كانت عاكسة الطريق قبل الاصطدام بمركبة زوج شقيقته، مُشيرًا إلى أنهم يؤمنون بقضاء الله وقدره، وأن ما حدث كان مكتوبًا.