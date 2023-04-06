كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- أخصائي المصادر والتعاقدات.
‏(Specialist, Sourcing and contracting)
2- مهندس أول ، فهرسة المواد.
‏(Senior Engineer, Material Cataloguing)
3- رئيس قسم دعم المختبرات والمنتجات.
‏(Laboratory & Product Support Section Head)

4- أخصائي استقطاب المواهب.
‏(Talent Acquisition Specialist)
5- محلل أول التكلفة.
‏(Senior Analyst, Cost II)
6- أخصائي رئيسي ، تسويق المنتجات والتسعير.
‏(Lead Specialist, Product Marketing & Pricing)

7- مهندس البيئة والصحة والسلامة.
‏(EHS Engineer)
8- مشرف ، تخطيط الإنتاج والاقتصاد.
‏(Superintendent, Production Planning & Economics)
9- أخصائي تدريب أول.
‏(Senior Training Specialist)
10- مهندس رئيسي.
‏(Principal Engineer, Mine Design)

11- مدير, تخطيط & جدولة.
‏(Manager, Planning & Scheduling (WAS))
12- مهندس أول ، ضمان ورقابة الجودة المدنية.
‏(Senior Engineer, Civil QA/QC II)، وغيرهم.

وللإطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم من خلال الموقع الرسمي.