كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- أخصائي المصادر والتعاقدات.

‏(Specialist, Sourcing and contracting)

2- مهندس أول ، فهرسة المواد.

‏(Senior Engineer, Material Cataloguing)

3- رئيس قسم دعم المختبرات والمنتجات.

‏(Laboratory & Product Support Section Head)

4- أخصائي استقطاب المواهب.

‏(Talent Acquisition Specialist)

5- محلل أول التكلفة.

‏(Senior Analyst, Cost II)

6- أخصائي رئيسي ، تسويق المنتجات والتسعير.

‏(Lead Specialist, Product Marketing & Pricing)

7- مهندس البيئة والصحة والسلامة.

‏(EHS Engineer)

8- مشرف ، تخطيط الإنتاج والاقتصاد.

‏(Superintendent, Production Planning & Economics)

9- أخصائي تدريب أول.

‏(Senior Training Specialist)

10- مهندس رئيسي.

‏(Principal Engineer, Mine Design)

11- مدير, تخطيط & جدولة.

‏(Manager, Planning & Scheduling (WAS))

12- مهندس أول ، ضمان ورقابة الجودة المدنية.

‏(Senior Engineer, Civil QA/QC II)، وغيرهم.

وللإطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم من خلال الموقع الرسمي.