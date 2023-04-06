أوضح تقرير المركز الوطني للأرصاد حول درجات الحرارة اليوم (الخميس)، أنه من المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة عظمى بالمملكة على مكة المكرمة وحفر الباطن إلى 35 درجة.

بينما كل من المدينة المنورة، وجازان، والأحساء، وشرورة والخرج والدهناء تصل عند 34 درجة مئوية.

وأفاد التقرير بأن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على طريف تصل إلى 7 درجات مئوية، كأقل مناطق المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة، وتليها القريات بـ9 درجات، ثم الباحة 12 درجة مئوية.

والجدير بالذكر أن تقرير الأرصاد قد حذر صباح اليوم (الخميس) من احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيول، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.