حذرت دراسة حديثة من أنماط النوم السيئة، لافتة إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالربو ، فيما يقلل الاستمتاع بنوم جيد وبشكل منتظم من فرص الإصابة بالمرض ذاته.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم عادات نوم سيئة والاستعداد الوراثي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو مرتين أكثر مقارنة مع أولئك الذين لديهم نمط نوم صحي.

وأبانت الدراسة أن النوم الصحي قلل من خطر الإصابة بالربو بنسبة 44% لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر وراثية منخفضة، وبنسبة 41% للمعرضين لمخاطر وراثية متوسطة، وبنسبة 37% للمعرضين لمخاطر وراثية مرتفعة.