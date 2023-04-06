أكدت مؤسسة “روس كوسموس” أن مركبة Soyuz MS-23 الروسية التي كانت ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية انفصلت علن المحطة لتغيير مكان التحامها بها.

وكشف الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة “اليوم الخميس، أن مركبة Soyuz MS-23 انفصلت عن وحدة Poisk التابعة للقسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وأفاد الموقع بأن المناورة التي تجريها المركبة يتم التحكم بها من قبل رائدي الفضاء الروسيين، دميتر بيتيلين وسيرغي بروكوبييف، ورائد ناسا، فرانك روبي.

ويُشار إلى أنه من المفترض أن تلتحم المركبة بوحدة Prichal الروسية التابعة للمحطة اليوم الخميس الساعة 12:23 بتوقيت موسكو.

والجدير بالذكر أن مؤسسة “روس كوسموس” قد أشارت في وقت سابق إلى أن إعادة إرساء المركبة المذكورة من وحدة Poisk إلى وحدة Prichal سيضمن عدم إعاقة عمليات الخروج التي سينفذها رواد المحطة إلى الفضاء المفتوح، والتي سيجريها الرواد الروس ربيع وصيف العام الجاري.