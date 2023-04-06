أعلنت جامعة حائل عن توفر وظائف شاغرة للجنسين بمسمى (مدرس لغة) بنظام العقود على الوظائف الرسمية، في المركز الرئيس وفروع الجامعة.

وأوضحت الجامعة شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير انتظام من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها (ويشترط ان يكون خريج درجة الماجستير من إحدى دول الابتعاث التي لغتها الام هي اللغة الإنجليزية) ومعادلة من وزارة التعليم.

– ألا يقل تقديره عن جيد جدا ً في مرحلة البكالوريوس / الماجستير (اذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير).

– يجب أن يكون تخصص البكالوريوس في أحد تخصصات اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م، وذلك من خلال الموقع.