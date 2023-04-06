أكد الباحث الاقتصادي محمد القحطاني أن مشاريع التخصيص تفتح المجال أمام القطاع الخاص لاقتناص الفرص وتوليد الوظائف.

وقال القحطاني :”المملكة تسير بخطى ثابتة حيث تمكنت خلال السنوات خلق بنية تحتية مؤهلة ومعيأة لاستقبال مثل هذا النوع من التخصيص”

وأضاف ” المملكة حريصة على فتح مجال في القطاع الخاص ليساهم في التنمية، وذلك لأن القطاع القطاع الخاص مهم ويساعد في دفع عجلة التنمية إلى الأمام”.

وتابع” مثل هذا التخصيص من شأنه أن يعزز عدة جوانب من ضمنها فتح المجال أمام القطاع الخاص لاقتناص الفرص وتوليد الوظائف حيث تخلق ١٠٠ ألف وظيفة مباشرة و٥٠ ألف وظيفة غير مباشرة “.