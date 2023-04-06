أوضح الدكتور فهد الخضيري، العالم المتخصص في أبحاث المسرطنات، كيفية العمل على تنظيف القولون خلال شهر رمضان.

ونصح الخضيري عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» بـ تناول الماء والتمر فقط عند الإفطار ثم السلطة.

وقال :” يجب تجنب تناول أي شيء فيه عجين ومعجنات ومقليات أو دهون لمدة ساعتين، ثم تناول شوربة وخضار مسلوقة أو سلطة.”

وأضاف :” أنه بعد ذلك يتم تناول شوربة وخضار مسلوقة أو سلطة، ثم تناول وجبة العشاء بعد ٣ أو 4 ساعات”، لافتًا أنه في غير شهر رمضان يمكن الصوم لمدة 16 ساعة مع تناول الماء فقط في هذه الفترة.