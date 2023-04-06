روت مختص أول طوارئ نورة العمري تفاصيل قصة ولادة زائرة من السودان في ساحات الحرم المدني.
وقالت العمري :” تمكنا بفضل الله من مساعدة الزائرة السودانية حتى تمت الولادة بمساعدة مركز الحرم حيث سميت المولودة بإسم طيبة وهو أحد أسماء المدينة المنورة”.
وأضافت ” نحن دائما متواجدين يومياً بساحة الحرم النبوي، حيث تم كذلك مباشرة حالة إنعاش قلبي رئوي ومن ثم عادت المريضة إلى الحياة ”
فيديو | مختص أول طوارئ نورة العمري تحكي عن ولادة زائرة من السودان في ساحات الحرم المدني#الراصد pic.twitter.com/5qlaBU3ln9
— الراصد (@alraasd) April 5, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً