روت مختص أول طوارئ نورة العمري تفاصيل قصة ولادة زائرة من السودان في ساحات الحرم المدني.

وقالت العمري :” تمكنا بفضل الله من مساعدة الزائرة السودانية حتى تمت الولادة بمساعدة مركز الحرم حيث سميت المولودة بإسم طيبة وهو أحد أسماء المدينة المنورة”.

وأضافت ” نحن دائما متواجدين يومياً بساحة الحرم النبوي، حيث تم كذلك مباشرة حالة إنعاش قلبي رئوي ومن ثم عادت المريضة إلى الحياة ”