أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعديل موعد مباراة الفيحاء والرائد، في إطار منافسات دوري روشن .

وعدلت لجنة المسابقات موعد مباراة الفيحاء والرائد في الجولة الـ28، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو، لتُقام يوم الاثنين 22 من الشهر ذاته، في نفس توقيتها عند الساعة السابعة مساء.

وأفادت لجنة المسابقات بأن قرار تعديل موعد مباراة الفيحاء والرائد، جاء لتعارضها مع موعد إقامة مواجهة الفيصلي والعين ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.