أكد الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود أن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة بعودة علاقتها مع إيران، مبيناً أن هذه العلاقات ستنعكس إيجابا على المنطقة والعالم.

وقال العنزي :” نحن مقبلون على مرحلة جديدة من العلاقات بين المملكة وإيران، حيث أن هذه العلاقات سوف تنعكس إيجابا على الإقليم والعالم بما يخدم مصالح البلدين و الإقليم”.