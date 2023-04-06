كشفت مصادر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تدرس إجراء تعديلات على اللائحة الخاصة بتغطيات وسائل الإعلام للمناطق المخصصة للاعبين وكذلك المؤتمرات الصحافية.

ويأتي ذلك بسبب إلغاء بعض المؤتمرات الصحافية المخصصة للمدربين دون حضور عدد كاف والمحدد بخمسة صحافيين لكل مؤتمر، بحسب الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن هناك عقوبات سيتم اعتمادها في اللائحة ضد الصحافيين الذين يتم تسجيلهم من قبل المؤسسات الصحافية والإعلامية لحضور المباريات لكنهم يغيبون عن المؤتمرات وستطبق هذه العقوبات في الموسم الرياضي المقبل.

وسبق لمدرب النصر رودي غارسيا أن مازح الصحافيين في أول مباراة شارك فيها رونالدو بقوله: “مبروك لكم!… اليوم قاعة المؤتمر الصحافي مليئة بالصحافيين… عادة يوجد صحافي أو اثنان فقط؟!”.