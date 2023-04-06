اقتحم المتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا اليوم الخميس مبنى وسط العاصمة باريس يتضمن مكتبا لشركة الاستثمار “بلاك روك”، والتي تعد الشركة أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

واستولى عشرات النقابيين الذين ينتقدون الإصلاح الشامل للنظام التقاعدي، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لفترة وجيزة على المبنى.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام التقاعدي وأطلقوا الألعاب النارية وقنابل الدخان، هاتفين “نحن هنا” في صالة المبنى، الذي يرمز للثورة والبنوك كونه يتضمن العديد من الشركات المالية.