أعلنت الهيئة العامة للعقار، أن “حي الفلاح” في مدينة الرياض، أول المناطق المستفيدة من “السجل العقاري” وفق آليته المحدثة؛ وذلك ابتداءً من 17 شوال من العام الحالي 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م، وأن اختيار الحي جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية الأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى خلال هذا العام.

وأوضحت “الهيئة” أن السجل العقاري الذي سيتم منحه لجميع عقارات الحي بعد الانتهاء من تسجيله، هو امتداد لمرحلة الصكوك الإلكترونية الحالية لجميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية، وأن التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، والتي سيتم الإعلان عنها قبل بدء العمل الميداني للتسجيل، أو من خلال مراكز الخدمة.

وأشارت “هيئة العقار” إلى أنه تم تكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات، وسيقوم المسجلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل العقاري حيث سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية أيًّا كانت؛ لتحل محل صكوك الملكية الحالية، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية؛ من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.