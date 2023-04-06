صرح المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرمة فواز الدهاس، بأنه من الملفت للنظر أن آخر توسعة للمسجد الحرام كانت في عهد المهدي العباسي، مشيرا إلى أن الحرم المكي لم يرمم منذ عام 984 هـ، قبل الحكم السعودي.

وقال الدهاس في تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، إن: “آخر توسعة للحرم المكي قبل الحكم السعودي كانت في 161 هـ”.

وفي سياق آخر أوضح أن الملك فيصل رحمه الله، استكمل بناء مصنع كسوة الكعبة الذي تأسس في عهد الملك عبد العزيز.

وأوضح الدهاس، أن الملك فيصل وضع مصنعا في أم الجود بمكة المكرمة، وما زالت الكسوة الشريفة تصنع به إلى وقتنا الحالي.

ولفت إلى أن الملك فيصل، أحضر للمصنع جميع الأجهزة والأدوات الميكانيكية والمساعدة في الخياطة وكذلك استقدام الكفاءات من الهند ومصر وجميع الدول الإسلامية.

فيديو | المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرمة د. فواز الدهاس: من الملفت للنظر أن آخر توسعة للمسجد الحرام كانت في عهد المهدي العباسي ولم يرمم الحرم المكي منذ عام 984 هـ #مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/kUDh1wkxn6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2023