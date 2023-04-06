قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن حقوق المرأة تمثل ركيزة أساسية في التشريع الإسلامي، وهي تضاف بامتياز لمنظومة القيم في الإسلام.

وتابع الشيخ العيسى خلال لقائه في برنامج “بالتي هي أحسن”، أن هذه القيم تأتي وفقًا للمفاهيم الصحيحة لقراءة النصوص الشرعية، ولا تأتي ضمن يعتبر هذه النصوص من قبيل المتشابه الذي أُمرنا أن نؤمن به ولا نتتبعه.

وأضاف أن البعض يقول هذا نظرًا لأنه أسير أهوائه وقناعاته، ولا يستطيع أن يستوعب غيرها، لافتا إلى أن المتشابه هو ما خفي أو التبس معناه أو ما أمكن تأويله تأويلا فاسدا لتحريف دلالته.