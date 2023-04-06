تمنى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه التوفيق لأول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني في مهمتهما التاريخية العلمية إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال وزير الاتصالات في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” : “بدعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني في مهمة تاريخية علمية إلى محطة الفضاء الدولية لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات”.

وأضاف “بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله.. السعودية نحو الفضاء”.