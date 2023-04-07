أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في جميع مناطق المملكة، اعتباراً من 15 / 09 / 1444هـ الموافق 06 / 04 / 2023، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.

وتضمن توطين قطاع ومهن الاستشارات في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35% حيث من المتوقع أن توفر فرصًا وظيفية للمواطنين والمواطنات.