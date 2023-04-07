قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (44.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.