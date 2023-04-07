صرح وكيل الشؤون الإسلامية المكلف عواد العنزي، بأن المملكة أصبحت أيقونة التحول في العمل التطوعي والإغاثي والإنساني.

وأوضح العنزي، أن برنامج “تفطير صائم” يخدم 40 دولة حول العالم، مضيفا أنه لا شك في أن وزاره الشؤون الإسلامية أحد روافد هذا العمل الكبير الذي تقيمه المملكة في الخارج.

ولفت إلى أن السعودية منذ أن تأسست على العناية بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين وهي تحاول جاهدة، أن يكون لها بصمة واضحة في هذا الميدان والعمل الإسلامي في الخارج.