شهدت حلقة برنامج “نخوة”، الخميس، قيام الفنان طارق العلي بتجسيد دور رجل مسن، لتوثيق ردة فعل المواطنين، تجاه شاب أهانه.

وظهر طارق العلي يجسد دور رجل مسن، وبدأ المشهد التمثيلي، بوقوف الفنان على سلم كهربائي داخل مول تجاري ويحاول الوقوف على السلم للنزول إلى الأسفل ولكنه يتحرك ببطء.

وقام شاب ضمن فريق البرنامج بافتعال مشكلة مع الفنان طارق العلي، قائلا له “حرك حرك، لا توقفلي في الطريق، أيش جابك هنا، أنت حدك دار العجزة تقعد فيها”.

ودفع الشاب الأكياس التي يحملها المسن على الأرض، ليتدخل عدد من المتسوقين للدفاع عن المسن، وقاموا بإبعاد الشاب.