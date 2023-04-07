أكد محمد التويجري المستشار في الديوان الملكي، أن الميزانية في السابق كانت عملًا بسيطًا جدًا تحت مسؤولية وزارة المالية فقط، مبنية على افتراضات أسعار النفط، واليوم الأمر تغير تمامًا.

وقال التويجري،إنه تم التفكير بطريقة أشمل مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله.

وأوضح أن سموه قال إنه يرغب في رؤية ليست السيناريوهات الموجودة، لكن البحث عن “ماذا يعني كل سيناريو وما هي الأولويات الوطنية وما المصاريف التي يتم دفعها ويكون لها أثر على الوظائف والنمو وتحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي بشكل عام. فبدأت الأسئلة الحقيقية تظهر”.