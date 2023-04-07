أقدمت شركة تويتر على إضافة ميزتين جديدتين لمشتركي خدمتها المأجورة (تويتر بلو) Twitter Blue، وهما: ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف، وترتيب أولوية ظهور الردود في المحادثات والبحث.

ووعد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، منذ فترة طويلة بأن يُخفَّض عدد التغريدات المُروَّجة التي يراها مشتركو «تويتر بلو» إلى النصف. والآن، بدأت الشركة تطبيق الميزة وذلك في كل من يوميات «المُتابَعون» و«لك».

ووصفت الشركة الميزة الجديدة بالقول: «شاهد إعلانات أقل بنسبة 50 في المئة تقريبًا في يوميات «لك» و «المتابَعون». وخلال التمرير، ستظهر لك بين التغريدات المُروّجة أو الإعلانات تغريدات عادية أو غير مروّجة ضعف المعتاد تقريبًا».

وتابعت الشركة: «وفي بعض الأحيان قد تظهر لك بين التغريدات المُروّجة تغريدات غير مُروّجة بنسبة أكثر أو أقل من ذلك». ونبهت «تويتر» إلى أن ميزة ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف لا تسري على المحتوى المُروّج في مكان آخر على «تويتر»، وهذا يشتمل على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات التي تظهر على الملفات الشخصيّة، والإعلانات التي تظهر في ردود التغريدات، والأحداث المُروّجة في «استكشاف»، والموضوعات المُروّجة، والحسابات المُروّجة التي قد تتابعها.