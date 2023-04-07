كشفت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والمدينة المنورة.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل وظيفي أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة، تنفيذي أول الحسابات الرئيسية (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي تخصص ذي الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: تنفيذي أول الحسابات الرئيسية (المدينة المنورة): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 6 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة شركة العليان