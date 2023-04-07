كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: قائد فريق المشتريات/ خدمة الطعام (الرياض)، مدير فريق خدمات المرافق (الخرج)، مدير فريق السقالات (الخرج)، مدير فريق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (الخرج)، مدير فريق معدات مناولة المواد (الخرج)، مدير فريق تبريد الأمونيا (الخرج).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 6 إبريل 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة المراعي