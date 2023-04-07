أتاحت شركة “سناب” الأمريكية مجموعة من الأدوات الجديدة لتعزيز الرقابة الأبوية على المحتوى الذي يقدمه روبوت الذكاء الاصطناعي “My AI”، بهدف منع الإجابات التي تحتوي على معلومات غير مناسبة للأطفال.

وأوضحت الشركة، أن التحديثات الجديدة على الروبوت جاءت بعد اكتشاف عدد من المحاولات التي أقدم عليها المستخدمون لخداع My AI من أجل الحصول على إجابات غير مناسبة للجميع.

وأشارت إلى أنها أدرجت مرشحاً للمحتوى يتيح للروبوت معرفة تاريخ ميلاد المستخدمين، ويزودهم بإجابات مناسبة للعمر، مع عدم الاستجابة للطلبات المخالفة.