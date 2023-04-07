كشفت وزارة الصحة عن توفر أكثر من (90) فرصة شاغرة (رجال/نساء)، في مقر الوزارة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف .

وأوضحت الوزارة أن المجالات الوظيفية المتوفرة (أكثر من 90 فرصة):

– وظائف إدارية.

– وظائف تقنية

– وظائف صحية

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المستهدفة.

– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر الماضية.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .