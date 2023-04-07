كشفت وزارة الصحة عن توفر أكثر من (90) فرصة شاغرة (رجال/نساء)، في مقر الوزارة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف .
وأوضحت الوزارة أن المجالات الوظيفية المتوفرة (أكثر من 90 فرصة):
– وظائف إدارية.
– وظائف تقنية
– وظائف صحية
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:
– أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المستهدفة.
– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر الماضية.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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