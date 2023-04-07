أفادت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه لا يحق استرداد رسوم التأشيرة بعد دخول العاملة المنزلية فترة التجربة.

وجاء ذلك ردًا على أحد المستفيدين من المنصة قد ذكر أنه استقدم عاملة منزلية أوغندية وهي الآن في فترة تجربة، ويريد إرجاعها للمكتب، متسائلا عن كيفية استرجاع رسوم التأشيرة.

وقالت المنصة :” أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها، مُشيرة إلى إمكانية الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال الدخول إلى المنصة ثم اختيار “التأشيرات” تليها المزيد.”