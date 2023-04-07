أفادت مصادر صحفية بأن ريال مدريد لم يعد مهتما بالتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام متوسط ميدان بروسيا دورتموند.

وبحسب المصادر فإنه إذا التعاقد مع بيلينغهام يمثل أولوية مطلقة في ريال مدريد قبل شهرين من الآن، فإن الوضع الآن قد هدأ كثيرًا.

وأكدت أن ريال مدريد يفكر في شد أحزمته في السوق الصيفي المقبل؛ لأن المصاريف التي يسببها الملعب تتطلب ذلك، في حين أن وصول بيلينغهام البالغ من العمر 19 عامًا سيعني مصروفات قد تتجاوز 100 مليون يورو.

وفي السياق، قال برنامج “ريليفو” أنه إذا كان وصول بيلينغهام بسعر معقول، فلن تكون هناك مشكلة؛ لأنه إذا حافظ اللاعب على تقدمه الحالي فسيكون من بين الأفضل في العالم في السنوات المقبلة.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد سينتظر حتى نهاية الموسم لتحقيق التوازن النهائي لما يحتاجه الفريق في موسم 2023/2024.