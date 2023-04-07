قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الجمعة، بفتح عددٍ من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل (٩١، و٩٠، و٨٩، و٨٨، و٨٧) لمصليات الدور الأرضي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدخل جسر أجياد ومدخل سلم (٩١) ومدخل سلم (٨٤) ومدخل سلم (٧٤) ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.

وأفاد مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي، بأنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع الازدحام والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة الثالثة ومصليات الساحات.

ومن جانبه، أكد أن الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات؛ تزامناً مع زيادة الأعداد خلال شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة.

وتحرص الرئاسة على تحقيق الجودة و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقاصدين، من خلال تطوير الخدمات المقدمة وتجويدها تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر لينعم قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين بالراحة والطمأنينة ويؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.