روى استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور فيصل البيشي قصة طفل يبلغ 12 عاما أدمن على “غاز الولاعات” وتطورت حالته إلى إدمان “أسطوانات الغاز”.

وقال البيشي :” أصغر مريض شوفته بالمستشفي عمره ١٢ سنة كان مدمنا على غاز الولاعات وهو من الغازات الطيارة”.

وأضاف ” هذه الولاعات تحتوي على غاز البوتان حيث يشترونها الأطفال من البقالة وهو رخيص الثمن حيث يقومون باستنشاقه، وهذه المادة تصنف ضمن السوائل الطيارة مثل البنزين والغرا “.

وتابع” عرفوا أن هذا الطفل يعاني من الإدمان من خلال الأعراض الانسحابية، ومنها العصبية والرجفة كما كان يقول كلام غير مترابط وغير منطقي “.