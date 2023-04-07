أكد استشاري النساء والولادة والعقم الدكتور حسن جمال أن الضغط النفسي من أسباب إصابة الذكور والإناث بالعقم.
وقال جمال :” الضغط النفسي يسبب خلل في الهرمونات ويؤثر على النطف سواء شكلا أو عدداً”
وأضاف ” إذا مرت سنة على حياة زوجية منتظمة بدون حمل هنا لابد من زيارة واستسارة الطبيب لمعرفة الأسباب وحل المشكلة”.
فيديو | استشاري النساء والولادة والعقم د. حسن جمال: الضغط النفسي من أسباب إصابة الذكور والإناث بالعقم #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/FAApBZoUJ4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023
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