أكد استشاري النساء والولادة والعقم الدكتور حسن جمال أن الضغط النفسي من أسباب إصابة الذكور والإناث بالعقم.

وقال جمال :” الضغط النفسي يسبب خلل في الهرمونات ويؤثر على النطف سواء شكلا أو عدداً”

وأضاف ” إذا مرت سنة على حياة زوجية منتظمة بدون حمل هنا لابد من زيارة واستسارة الطبيب لمعرفة الأسباب وحل المشكلة”.