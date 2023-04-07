في واقعة صادمة قامت امرأة ببيع طفلها البالغ من العمر 6 سنوات في سوبر ماركت بمدينتهم نظرا لأنها تعتقد أنه “ممسوس من الجن”.

وقال قائد شرطة مدينة إيفرمان بولاية تكساس في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، كريج سبنسر، خلال الساعات القليلة الماضية إنهم يحاولون تحديد مكان الطفل نويل رودريجيز-ألفاريز الذي ربما توفي بعد هذه المدة من الاختفاء.

وأضاف قائد شرطة المدينة الأمريكية إن الأم استخدمت ابنها لتلقي الإعانات الحكومية ثم زعمت أنه ممسوس من الجن منذ أكتوبر 2022، وقررت التخلي عنه لحماية شقيقيه التوأم الأصغر منه ثم هربت مع زوجها إلى الهند بعد يومين من الإبلاغ عن فقد الطفل.