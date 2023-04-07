نظمت العلاقات العامة و الاعلام في شركة أسمنت المنطقة الشمالية رحلة لأداء مناسك العمرة للعوائل والعزاب لموظفي الشركة ، وذلك بمتابعة مباشرة من مدير الموارد والبشريه والشئون الإدارية أ حميد الرويلي كما جرت عليه العادة السنوية من تأسيس الشركة .

وذكر رئيس العلاقات العامة، طلال الجهني أن عدد المستفيدين لهذه الرحلات تجاوز 500 موظف، مضيفا أن تنظيم رحلات العمرة يندرج في إطار البرامج السنوية والنشاطات الاجتماعية.

وأكد أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي عبيد سعد السبيعي على تعزيز روح الأسرة الواحدة ضمن عائلة أسمنت المنطقة الشمالية.