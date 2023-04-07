روى زاهر شقيق الأديب الراحل أسامة عبدالرحمن قصة أشهر المساجلات الشعرية للأديب الراحل أسامة عبدالرحمن مع والده.

ولفت إلى أن مساجلاته الأولى كانت مع والده، مضيفا أن المساجلة الأولى كانت عندما ذهب أسامة إلى الرياض ولم يكتب لوالده سريعا لظروف الدراسة، لذا قام الأخير بكتابة قصيدة يسأل عنه، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراحل المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف إلى أن شقيقه رد على والده بقصيدة على نفس الوزن كشف من خلالها أحواله.