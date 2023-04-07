أوضحت وزارة التعليم في القواعد التنظيمية لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية اليوم، الحالات التي يمنع فيها التقديم على حركة النقل بحيث لن يتم تمكينه من طلب النقل.

وجاءت الحالات الأربعة كالآتي:

الحالة الأولى : من بلغ غيابه المرصود في النظام (15) يومًا فأكثر بدون عذر خلال الفترة المعتمدة في الجدول الزمني.

الحالة الثانية : من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن ( 70 من 100).

الحالة الثالثة : من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد – – نقل خدمات – استقالة – تحويل لعمل إداري . إلخ)، ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام .

الحالة الرابعة : المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم.