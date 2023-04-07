كشفت مصادر أن سامي النجعي لاعب فريق النصر، قد خضع لفحص بالأشعة على خلفية إصابته.

ووفقاً لصحيفة “الرياضية” فإن الأشعة أثبتت تعرض النجعي إلى تمزُّق في الرباط الجانبي للركبة، وحاجته للعلاج والتأهيل فترةً تصل إلى أربعة أسابيع، دون تدخُّل جراحي، كما أظهرت سلامة الرباط الأمامي والغضروف الداخلي لركبته.

ومن المنتظر أن يحدِّد الجهاز الطبي في النصر، بالاتفاق مع الفني والإداري، البرنامج العلاجي والتأهيلي للنجعي بدءًا من اليوم.

وتعرض النجعي للإصابة أثناء مشاركته مع فريق النصر في مباراة العدالة، بالجولة الماضية من الدوري.