كشف وزير الاستثمار، خالد الفالح، كواليس لقاءه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراءعندما تم اختياره ليكون وزيرا للصحة.

وذكر أنه اعتقد أن اللقاء سيكون رسمي إلا أن ولي العهد استقبله وجلس معه في جلسة غير رسمية وتحدث معه بشكل جعله يشعر بالراحة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج حكاية وعد المذاع على قناة mbc.

وأضاف أن ولي العهد شرح له تحديات القطاع، وأن القطاع برغم أن لديه قدرات جيدة إلا أنه في حاجة لقدرات إدارية من خارج القطاع ترى بعض الممارسات التي يمكن نقلها لقطاع الصحة لرفع الكفاءة من ناحية جودة المخرجات والرعاية والعناية.