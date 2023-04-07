كشفت الوثائق السرية الأمريكية التي تسربت بالأمس عن الخطط الأمريكية والأوروبية لعمليات الجيش الأوكراني وطريقة دعمه من قبل الغرب.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اعترفت بحقيقة هذه الوثائق على لسان مسؤولين في البيت الأبيض عبر صحيفة نيويورك تايمز، فيما ذكرت نائبة السكرتير الصحفي في البنتاغون أنهم على علم بالوثائق و الوزارة تراجع الأمر.

وتشير الوثائق المسربة لانتشار أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وتحتوي الوثائق على ملخص لـ12 لواء قتالي يجري تجميعها.

وتقول أحد الوثائق أن المعدات التي يحتاجها الجيش الأوكراني بشكل عاجل في معاركه القادمة هي أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.

وأكد مسؤولون أمريكيون إن الجانب الأوكراني كان متردداً على الدوام بشأن تزويد أمريكا بالمعلومات خوفاً من تسريبها.

يذكر أن هذا التسريب الاستخباراتي يعد هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب.